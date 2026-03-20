الحبشي ومحزري يتصدران اهتمامات النصر

اتفق البرتغالي سيماو كوتينيو، المدير الرياضي في النصر، مع مواطنه جورجي جيسوس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، على ضرورة تعزيز صفوف العاصمي الموسم المقبل بلاعبين سعوديين في مراكز «الظهير الأيمن، الظهير الأيسر، والوسط الأيسر»، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وبيَّن المصدر ذاته أنَّ نواف الحبشي، لاعب وسط الحزم، ومحمد محزري، الظهير الأيمن في التعاون، بين الأهداف التي ينتظر أن يشرع المفاوض النصراوي بالتباحث في شأنها الفترة المقبلة ومعرفة قيمة الصفقتين.

وذكر أنَّ كوتينيو طلب أن يسلمه جيسوس تقرير للاعبي الوسط السعوديين، بغية التعاقد مع أحدهم حال دخوله الفترة الحرة من عقده حاليًّا، أو الشروع بالتفاوض مع ناديه قبيل انطلاقة فترة الانتقالات الصيفية.

وكان الجهاز الفني في النصر مدَّد إجازة اللاعبين يومًا إضافيًّا بحيث تستأنف التدريبات الأحد، بدلًا من السبت.

ومنح جيسوس لاعبيه إجازةً لمدة ستة أيام تزامنًا مع فترة التوقف الدولية، على أن يعودوا ظهر السبت قبل أن يتم تمديدها حتى مساء الأحد.

وطبقًا للمصدر ذاته، قد يكتفي المدرب البرتغالي بمناورة مع فريق تحت 21 عامًا بدلًا من خوض مواجهة تجريبية في فترة التوقف، لعدم توفر عدد كبير من اللاعبين، بسبب انضمامهم إلى منتخبات بلادهم.

ويعاود الأصفر العاصمي مشواره في الدوري بمواجهة النجمة، 3 أبريل المقبل، على ملعب «الأول بارك» ضمن منافسات الجولة الـ 27.

ويتصدَّر الفريق النصراوي الترتيب العام للدوري برصيد 67 نقطةً، بفارق ثلاث نقاط عن الهلال قبل ثماني جولات من المشهد الختامي.