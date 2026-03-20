توخيل يتجاهل توني.. ويعيد مجواير

تجاهل الألماني توماس توخيل، مدرب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، إيفان توني، مهاجم الأهلي، في قائمته المعلنة الجمعة، وضمَّت 35 لاعبًا ضمن الاستعدادات لنهائيات كأس العالم هذا العام.

ومنذ استدعائه في مايو الماضي، غاب توني عن المنتخب الإنجليزي، على الرغم من تصدره هدافي دوري روشن السعودي برصيد 25 هدفًا.

ولعب توني مع الأهلي 38 مباراة الموسم الجاري في مختلف المسابقات، سجَّل خلالها 34 هدفًا وصنع 9.

وأعادت إنجلترا استدعاء المدافع هاري مجواير للمباراتين التجريبيتين المقررتين مارس الجاري أمام أوروجواي واليابان.

وكان مجواير، الذي خاض 64 مباراة دولية، شارك آخر مرة مع إنجلترا في عام 2024، كما غاب عن بطولة أوروبا 2024 التي حلَّت فيها إنجلترا، وصيفة للبطل.

ونال اللاعب، البالغ من العمر 33 عامًا، مكافأة الاستدعاء من جديد بفضل تألقه مع مانشستر يونايتد في الأسابيع الأخيرة، إلى جانب زميله كوبي ماينو.

وقال توخيل «هاري يستحق ذلك بكل بساطة.. لقد قدَّم أداءً مميزًا وحقق نتائج رائعة، خاصة منذ أن تولى مايكل كاريك ‌المسؤولية».

وأضاف «إنه شخصية محورية ‌في تشكيلة مانشستر يونايتد، الذي يحتل الآن المركز الثالث ​ويقدم ‌أداءً ⁠جيدًا للغاية. ​وهو ⁠أحد الأسباب الرئيسة وراء ذلك، لذا فإنه يستحق أن يكون معنا».

وتابع المدرب الألماني «كوبي مثل هاري تمامًا.. جزء رئيس من قصة نجاح مانشستر يونايتد في الأسابيع الماضية».

وانضم فيكايو توموري، مدافع ميلان، الذي ظهر آخر مرة مع منتخب إنجلترا في عام 2023، ودومينيك كالفرت-لوين مهاجم ليدز يونايتد، الذي كانت آخر مشاركاته الدولية في 2021، إلى التشكيلة الحالية.

وتستضيف إنجلترا منتخب أوروجواي على ملعب ويمبلي في 27 مارس، قبل أن تواجه اليابان على الملعب نفسه بعد أربعة أيام.

ويخوض منتخب المدرب توخيل مباراتين إضافيتين أمام نيوزيلندا وكوستاريكا في يونيو، ضمن استعداداته لكأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقع إنجلترا في مجموعة تضم كرواتيا وغانا وبنما، وستكون مباراتها الافتتاحية في 17 يونيو أمام كرواتيا في دالاس.

وضمَّت القائمة الجمعة في حراسة المرمى: دين هندرسون، جوردان بيكفورد، جيمس ترافورد، آرون رامسديل، وجيسون ستيل.

المدافعون: دان بيرن، مارك جيهي، لويس هول، إزري كونسا، تينو ليفرامنتو، هاري مجواير، نيكو أوريلي، جاريل كوانساه، جيد سبنس، جون ستونز، وفيكايو ​توموري.

لاعبو الوسط: إليوت أندرسون، جود بيلينجهام، جيمس ​جارنر، جوردان هندرسون، كوبي ماينو، ديكلان رايس، مورجان روجرز، وآدم وارتون.

المهاجمون: جارود بوين، دومينيك كالفرت-لوين، إبريتشي إيزي، فيل فودن، أنتوني جوردون، هاري كين، نوني مادويكي، كول بالمر، ماركوس راشفورد، بوكايو ساكا، ودومينيك سولانكي.