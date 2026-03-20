رونالدو يهنئ.. ويغيب عن البرتغال

غاب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر الأول لكرة القدم، المصاب منذ أواخر فبراير، رسميًّا عن تشكيلة منتخب بلاده المعلنة الجمعة، استعدادًا للمواجهتين التجريبيتين أمام المكسيك والولايات المتحدة في إطار تحضيراته لكأس العالم 2026.

وتعرّض الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات لإصابة في أوتار الركبة الخلفية خلال مباراة فريقه أمام الفيحاء في الدوري السعودي 28 فبراير الماضي.

وكان الإسباني روبرتو مارتينيسى، مدرب منتخب البرتغال، قد أشار إلى أنَّ «كريستيانو رونالدو يعاني من إصابة طفيفة»، وذلك في تصريحات أدلى بها هذا الأسبوع لوسائل إعلام محلية، من دون أن يؤكد حينها ما إذا كان اللاعب البالغ 41 عامًا سيغيب عن النافذة الدولية.

من جهته، هنأ النجم النصراوي في منصة «إكس» بعيد الفطر المبارك، وقال: «عيد مبارك للجميع أتمنى لك يومًا مميزًا جدًّا مع عائلتك وأحبائك، أتمنى لكم جميعًا السلام والسعادة».

وضمت قائمة المنتخب البرتغالي المكونة من 27 لاعبا، جواو فيليش زميل رونالدو في القطب العاصمي، وروبن نيفيش، لاعب وسط الهلال.

ويلتقي المنتخب البرتغالي مع مضيفه المكسيكي في الـ 28 من الشهر الجاري، قبل أن يلتقي الولايات المتحدة في 31 منه في أتالانتا.

وتنافس البرتغال في كأس العالم 2026 التي ستجرى في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بين 11 يونيو و19 يوليو، ضمن المجموعة الـ11 إلى جانب كولومبيا وأوزبكستان، على أن يُحسم المقعد الرابع عبر مباراة فاصلة، قد تتيح التأهل لكل من كاليدونيا الجديدة أو جامايكا أو جمهورية الكونغو الديمقراطية.