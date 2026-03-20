في التوقف.. الخليج يكتفي بالتدريبات

استقرَّ الجهاز الفني لفريق الخليج الأول لكرة القدم على عدم خوض مواجهة تجريبية خلال فترة التوقف الجارية، المتزامنة مع «أيام فيفا»، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وحسب المصادر عينها، فإن الجهاز الفني بقيادة اليوناني جورجيوس دونيس وضع برنامجًا متكاملًا يضمن تدريبات مكثفة على ملعب النادي قبل استئناف منافسات دوري روشن السعودي.

ويعاود الفريق الخلجاوي تدريباته، الإثنين، بعد أن تمتع اللاعبون براحة لمدة 8 أيام.

وبعد التوقف، تنتظر الخليج أربع مباريات على صعيد منافسات الدوري في أبريل المقبل، إذ يحلُّ ضيفًا على الخليج في الـ 3 من الشهر المقبل، وبعدها بسبعة أيام يستقبل ضيفه الهلال، ومن ثم يواجه مضيفه الفتح في 24 منه، وبعدها يستقبل النجمة في 28 من الشهر ذاته.

ويحتل الفريق الخلجاوي المركز الـ 11 برصيد 30 نقطة جمعها من 8 انتصارات و6 تعادلات، بينما خسر 12 مرة بعد مرور 26 جولة من الدوري.