توتنام يتسلح بروح أتلتيكو أمام نوتنجهام

يخوض فريق توتنام الإنجليزي الأول لكرة القدم، اختبارًا مصيريًا لصراع البقاء في الدوري الممتاز، حين يواجه منافسه المباشر نوتنجهام فوريست، الأحد، لحساب الجولة الثلاثين.

ومع انشغال أرسنال المتصدر ومانشستر سيتي الثاني بنهائي كأس الرابطة، الأحد، يتحوّل التركيز في «البريميرليج» إلى المنافسة الحامية لحجز مقاعد مؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا، إضافة لمعركة تجنب الهبوط.

وأقر بيدرو بورو المدافع الإسباني لتوتنام بأن مواجهة، الأحد، ضد نوتنجهام فوريست بمثابة نهائي لكل من الفريقين الساعيين لتجنب الهبوط.

ولا يتقدم فريق المدرب الكرواتي إيجور تودور الغارق في الأزمات إلا بنقطة واحدة عن نوتنجهام صاحب المركز الـ 17، ما يجعل هامش الخطأ معدومًا مع زيارة رجال فيتور بيريرا إلى شمال لندن.

وسيجد توتنام نفسه في منطقة الهبوط إذا خسر أمام نوتنجهام تزامنًا مع فوز وست هام الـ 18 على أستون فيلا، الأحد. ومع تبقّي ثماني مباريات فقط لتجنب سيناريو مغادرة دوري الأضواء للمرة الأولى منذ موسم 1977ـ1978، يمكن لتوتنام الاستناد إلى أدائه الأفضل منذ أسابيع خلال الفوز على أتلتيكو مدريد 3ـ2 الأربعاء الماضي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، على الرغم من أنه لم يكن كافيًا لإنقاذ مشواره في المسابقة، بعد خسارته ذهابًا 2ـ5، لكن بورو رأى مؤشرات إيجابية في مباراة أتلتيكو، وكذلك تعادل الأسبوع الماضي أمام ليفربول 1ـ1.

وقال الإسباني:«هذا يمنحك الثقة لما سيشبه مباراة نهائية الأحد. خضنا بعض المباريات السيئة في الدوري، لكن في الأخيرة أمام ليفربول خرجنا بتعادل، لذا بدأنا نستعيد شعورًا جيدًا.. الوضع صعب، لأن أحدًا لا يريد أن يكون هنا في هذا التوقيت».

ويمر توتنام بسلسلة من 12 مباراة دون فوز في الدوري، في أسوأ نتيجة له منذ 1935، فيما لم يحقق نوتنجهام فوريست أي انتصار في مبارياته السبع الأخيرة، في وقت تأهل فيه إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي على حساب ميدتيلاند الدنماركي بركلات الترجيح بعد تعادلها في مجموع المباراتين 3ـ3.