فالفيردي يودع بلباو نهاية الموسم

أعلن إرنستو فالفيردي، مدرب فريق أتلتيك بلباو الإسباني الأول لكرة القدم، رحيله في نهاية الموسم الجاري، بعد فترة ثالثة ناجحة مع النادي الباسكي.

وقال فالفيردي «62 عامًا » الذي أعاد بلباو إلى منصات التتويج بعد انتظار دام 40 عامًا، بعد إحرازه كأس ملك إسبانيا 2024، إنه كان يدرس الخطوة منذ فترة.

وقال فالفيردي في مقطع فيديو نشره النادي على موقعه «إنه قرار فكّرت فيه لفترة طويلة، وتمت مناقشة القرار والاتفاق عليه مع إدارة النادي».

وأضاف في مقطع فيديو بث على موقع النادي أنه مع احتلال أتلتيك بلباو المركز العاشر في الدوري الإسباني وتخلفه بفارق ست نقاط عن المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، سيواصل التركيز على مهمته حتى نهاية الموسم. وقال: «لا تزال أمامنا 10 مباريات، وهناك الكثير لنحققه».

ويطوي هذا الإعلان الصفحة على ارتباط طويل مع النادي الباسكي، إذ خاض ستة مواسم بقميص الفريق لاعبًا خلال حقبة التسعينيات، قبل أن يدربه ثلاث مرات، لكن الفترة الأخيرة كانت الأنجح بعد انطلاقها 2022.

فبعد موسم من إحراز كأس الملك، بلغ بلباو نصف نهائي مسابقة الدوري قبل أن يخسر أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ومن ثمّ شارك بلباو هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ موسم 2015، لكنه فاز بمباراتين فقط من أصل ثماني مباريات ولم ينجح في بلوغ الأدوار الإقصائية.

وتعد مباراته، الأحد، أمام ريال بيتيس هي الـ 495 على رأس الفريق، أكثر من أي مدرب آخر في تاريخ بلباو.

وسبق لفالفيردي أن لعب بقميص برشلونة قبل أن يدربه في 2017 ويقوده إلى لقبين بالدوري واثنين في الكأس والسوبر.