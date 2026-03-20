التأهل القطعة الناقصة في إيطاليا

تعيش إيطاليا حاليًّا على وقع أداء تاريخي في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي استضافتها الشهر الماضي.

وأصبح كيمي أنتونيللي ثاني أصغر سائق يفوز بأحد سباقات الجائزة الكبرى لسباقات سيارات فورمولا 1، وهو بعمر 19 عامًا، حيث يعد هو النجم الواعد في تلك المنافسات.

وحقق منتخب إيطاليا للرجبي فوزه الأول على إنجلترا في بطولة الأمم، السبت الماضي، كما عاد يانيك سينر، نجم التنس، إلى طريق الانتصارات في ملاعب اللعبة البيضاء، وتُوِّج منتخبا إيطاليا للرجال والسيدات بطلين في الكرة الطائرة.

وحتى منتخبا البيسبول والكريكيت الإيطاليان، اللذان لم يحظيا بشهرة واسعة، حققا إنجازات بارزة أخيرًا.

ومع ذلك، لا يزال هناك فريق إيطالي كبير يعاني، فمنتخب كرة القدم للرجال، الذي كان مهيمنًا في السابق، معرض لخطر الغياب عن كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي.

ويحتاج منتخب إيطاليا، بطل العالم أربع مرات، إلى الفوز على أيرلندا الشمالية في قبل نهائي الملحق الأوروبي المؤهل إلى المونديال، الخميس، في بيرجامو، ثم على ويلز أو البوسنة والهرسك خارج ملعبه، لتجنب غيابه عن أكبر حدث كروي لمدة 16 عامًا على الأقل.