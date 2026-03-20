مدرب الأهلي: الأسماء لا تهمني

أكد الدنماركي ييس توروب، مدرب فريق الأهلي المصري الأول لكرة القدم، أهمية تقديم أداء جماعية أمام الترجي التونسي، السبت، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا من أجل خطف بطاقة التأهل بعد الخسارة خارج ملعبهم بهدف دون رد.

وقال توروب، في مؤتمر صحافي الجمعة: «من المهم للغاية استغلال الفرص وتقديم أداء جماعي قوي.. لعبنا الشوط الأول في تونس وخسرنا بهدف نظيف، لكن المواجهة لم تنتهِ بعد، وما زال هناك شوط ثانٍ».

وأضاف: «راجعت مباراة الذهاب جيدًا، والجهاز الفني عمل على دراسة اللقاء بشكل دقيق، من أجل التحضير الأمثل لمباراة العودة».

وأوضح توروب: «لا يوجد أي مدرب يسعد بخسارة فريقه، لكن صعب الحفاظ على نفس مستوى الأداء طوال الموسم، والأهم هو تقليل فترات التراجع والحفاظ على الاستقرار ومواصلة المكسب وتحقيق الانتصارات، الهدف الأساسي في مباراة الترجي هو تحقيق الفوز وهذا ما نعمل عليه باستمرار».

وتابع: «اختياراتي تعتمد على مصلحة الفريق، وليس الأسماء، الأهم هو الدفع بأفضل فريق يحقق الهدف، وليس مجرد أفضل لاعبين، نحتاج إلى لاعبين لديهم قدرة على التسجيل وصناعة الأهداف ويملكون إيجابية على المرمى».

وأشار إلى أنَّه يدرك جيدًا طموحات وضغوط جماهير الأهلي منذ اليوم الأول، فهم اعتادوا على الفوز بكل البطولات، وهذا جزء من هدفه خلال إشرافه على الفريق، لكن تركيزه الأساسي يظل داخل الملعب.

ولفت إلى أنَّه تحدث مع محمد علي بن رمضان وشرح له سبب عدم مشاركته في مباراة الذهاب، حيث فضَّل حمايته من الأجواء في تونس، على الرغم من رغبته الكبيرة في اللعب، لكنه لاعب مهم وسيكون له دور كبير، ومشاركته في مباراة أمر غير معلن حتى الآن.