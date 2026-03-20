بعد حادثة أوسيمين.. ليفربول يدافع عن كوناتيه

ندَّد نادي ليفربول، الجمعة، بالإساءات العنصرية التي طالت الفرنسي إبراهيما كوناتيه، مدافع فريقه الأول لكرة القدم، واصفًا إياها بأنها «تنطوي على تجريد من الإنسانية، وجبانة، ومبنية على الكراهية».

وكان الدولي الفرنسي دخل في احتكاك مع النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم غلطة سراي التركي، ما أجبر على استبدال الأخير بين شوطي المباراة في دوري أبطال أوروبا، الأربعاء الماضي، قبل أن يُشخّص لاحقًا بإصابته بكسر في الذراع.

وحسم ليفربول المواجهة، الأربعاء، في أنفيلد 4ـ0 في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، معوّضًا خسارته ذهابًا 1ـ0.

وأدى الحادث مع أوسيمين إلى تعرّض كوناتيه لهجوم على وسائل التواصل الاجتماعي، وهو سلوك وصفه نادي ليفربول بأنه «غير مقبول على الإطلاق».

وجاء في بيان النادي: «إنه سلوك ينطوي على تجريد من الإنسانية، وجبان، ومبني على الكراهية. لا مكان للعنصرية في كرة القدم، ولا في المجتمع، ولا في أي مكان، سواء عبر الإنترنت أو خارجه».

وأضاف البيان: «لاعبونا ليسوا أهدافًا. إنهم بشر. إنَّ الإساءات التي تُوجَّه باستمرار إلى اللاعبين، وغالبًا ما تختبئ خلف حسابات مجهولة، تُعد وصمة عار في كرة القدم وفي المنصات التي تسمح باستمرارها».

ودعا ليفربول شركات التواصل الاجتماعي إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة الإساءات العنصرية، مضيفًا في بيانه: «يتعين على شركات التواصل الاجتماعي تحمّل مسؤولياتها والتحرك الآن».