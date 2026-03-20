ريتيجي وكينونيس يتمسكان بالقائمة الدولية

حافظ الإيطالي ماتيو ريتيجي، مهاجم فريق القادسية الأول لكرة القدم، على مكانه في قائمة منتخب بلاده المعلنة، الجمعة، استعدادًا لخوض مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم.

ولعب ريتيجي الموسم الجاري 28 مباراة مع القادسية في مختلف المسابقات وتمكن من تسجيل 18 هدفًا وصناعة واحد.

و استدعى جينارو جاتوزو، مدرب إيطاليا، فيديريكو كييزا، لاعب ليفربول الإنجليزي، للمرة الأولى منذ عامين تقريبًا استعدادًا لخوض مباريات الملحق المؤهل إلى كأس العالم، حيث يسعى المنتخب الإيطالي لتفادي عدم المشاركة في كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

ويحتاج المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، للفوز على إيرلندا الشمالية في الملحق، الخميس المقبل، في برجامو، وبعدها بخمسة أيام سيواجه إما ويلز أو البوسنة خارج أرضه، لتفادي عدم خوض أي مباراة في كأس العالم لمدة 16 عامًا على الأقل.

من جهة أخرى، استدعي المكسيكي خوليان كينونيس مهاجم القادسية أيضًا إلى قائمة بلاده لمواجهة البرتغال وبلجيكا تجريبيًا الشهر الجاري استعدادًا لكأس العالم.