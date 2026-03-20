أستون مارتن يتمسك بالمصمم الشهير

أكد فريق أستون مارتن أنَّ أدريان نيوي لا يزال رئيسًا للفريق المنافس في سباقات فورمولا 1 للسيارات، الذي ​يواجه صعوبات في الوقت الجاري، وذلك في الوقت الذي تصاعدت فيه تكهنات إعلامية، الجمعة، حول أنَّ جوناثان ويتلي، رئيس فريق أودي، سيحل مكانه.

وقال موقع «موتورسبورت» إنَّ نيوي، المصمم الشهير، سيتنحى جانبًا للتركيز على الأمور الفنية، وإن ويتلي سيعود إلى بريطانيا قادمًا من أودي الذي يتخذ من سويسرا مقرًا له.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» وشبكة «سكاي سبورتس» أنَّ أستون مارتن تواصل مع ويتلي، الذي لم يتسنَ الحصول على تعليق منه، لكن لم يتم توقيع أي عقد.

وأوضح أستون مارتن، في بيان: «لن ينخرط ‌الفريق في تكهنات ‌وسائل الإعلام حول إدارة الفريق، أدريان نيوي يواصل قيادة الفريق ​بصفته ‌رئيس ⁠الفريق والشريك الفني ​الإداري»

وكشف ⁠أودي عن أنَّه على علم بالتقارير الإعلامية، وقال متحدث باسم الفريق: «لا توجد أي مستجدات رسمية من جانبنا في الوقت الجاري، ونحن لا نعلق على التكهنات».

وتولى نيوي منصب رئيس الفريق الموسم الجاري، بينما انتقل آندي كويل، المدير السابق لقسم محركات مرسيدس، إلى منصب رئيس قسم الاستراتيجية.