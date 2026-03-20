جوارديولا: ترافورد أساسيّا في نهائي الرابطة

يبدأ جيمس ترافورد، حارس مرمى فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، مباراة نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة أمام أرسنال، الأحد، أساسيًا، فيما سيجلس الإيطالي جيانلويجي دوناروما على مقاعد البدلاء.

وعاد ترافورد «23 عامًا»، أحد خريجي أكاديمية السيتي، إلى النادي في يوليو الماضي، وبدأ أساسيًا في أول ثلاث مباريات للفريق بالدوري الممتاز، لكنه وجد نفسه يلعب دورًا ثانويًا منذ وصول دوناروما في اليوم الأخير من فترة الانتقالات قادمًا من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكانت معظم مشاركات ترافورد منذ ذلك الحين في كأسي الرابطة والاتحاد، وقال الشهر الماضي إنه لم يتوقع أن يكون حارس المرمى البديل في ملعب الاتحاد الموسم الجاري.

لكن المدرب الإسباني بيب جوارديولا أكد في مؤتمر صحافي الجمعة أن ترافورد سيبدأ المباراة، وعندما سئل عما إذا كان سعيدًا بتعليقات حارس المرمى بشأن فرص مشاركته المحدودة، قال «جيد. لا شيء لأقوله».

وأضاف :«يمكن للاعبين أن يكونوا سعداء أو غير سعداء، هذا هو الواقع.. علينا أن نبذل قصارى جهدنا عندما يؤدون، وبعد ذلك علينا أن نرى ما سيحدث في نهاية الموسم».

يسعى جوارديولا، الذي تولى تدريب السيتي في 2016، للفوز بكأس الرابطة للمرة الخامسة على ملعب ويمبلي، الذي حقق عليه المدرب الإسباني عدة انتصارات ثمينة.

وقال جوارديولا، الذي فاز أيضًا بلقبين في كأس الاتحاد وثلاثة ألقاب في درع المجتمع على هذا الملعب:«ذهبنا إلى ويمبلي 22 مرة في 10 أعوام، إنه لشرف وتحدٍ كبير.. إنها لحظة عظيمة للفريق عندما نصل إلى نهائي بغض النظر عن البطولة، يكون الأمر صعبًا دائمًا. نرى مستوى الفرق في أوروبا وفي مسابقات الدوري الأخرى وفي أي بطولة».

ولم يحقق السيتي أي فوز في آخر ست مباريات جمعته مع أرسنال في جميع المسابقات، كما فشل في مطاردة الفريق اللندني في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الجاري حيث يحتل المركز الثاني برصيد 61 نقطة وبفارق تسعة عن المدفعجية.

وقال جوارديولا :«هم يسيطرون على العديد من الأمور وجوانب اللعب، وعلى مدار أعوام طويلة من الانتصارات جاء هذا النجاح ليمنحهم دفعة إضافية، وترى هذا الترابط والانسجام في كل جوانب الفريق. إنهم يسيطرون على مجريات اللعب ويدافعون بعمق ويبنون هجماتهم من العمق ويعتمدون على الكرات الطويلة والفوز بالكرات المرتدة، وغيرها من الأمور الجيدة. يتميزون بالمرونة في بناء الهجمات، فهم لا يتبعون نمطًا ثابتًا بل أكثر مرونة».