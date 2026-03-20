نائب رئيس جديد في مرسيدس

أعلن فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، الجمعة، تعيين برادلي لورد نائبًا لرئيسه، ‌على أن ‌يسري القرار ‌فورًا.

وقال ⁠توتو فولف، الرئيس ⁠التنفيذي لمرسيدس ورئيس الفريق، في بيان: «مع نمو فريقنا وفورمولا 1، اتسع ⁠نطاق عملياتنا ‌والمسؤوليات المرتبطة ‌بها على المستوى الإداري الرفيع بشكل كبير، لذلك اغتنمنا هذه الفرصة لإجراء تغيير كان ‌معمولًا به بالفعل منذ بعض الوقت».

وشغل لورد أيضًا منصب ⁠الممثل ⁠الرسمي لفريق مرسيدس وكبير مسؤولي الاتصالات.

ويتصدر مرسيدس الترتيب العام للصانعين بعد حصوله على المركزين الأول والثاني في سباقي الجائزة الكبرى في أستراليا والصين أولى جولات الموسم الجديد.

من جهته، ترك الإنجليزي جوناثان ⁠ويتلي رئاسة فريق أودي بأثر فوري.

وأوضح الفريق، الجمعة، ‌في بيان: «سيواصل ماتيا ‌بينوتو، رئيس مشروع أودي لفورمولا ⁠1، ⁠قيادة الفريق مع توليه مسؤوليات إضافية».