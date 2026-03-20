بعد 14 مباراة.. الأخدود يقيل سوموديكا

أنهت إدارة نادي الأخدود العلاقة التعاقدية مع الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية»، الجمعة.

وأشارت المصادر إلى أن الإدارة تدرس ملفين لمدرب سعودي وآخر أوروبي لتولي المهمة حتى نهاية الموسم الجاري.

وتأتي إقالة المدرب الروماني البالغ من العمر 55 عامًا بعد أن قاد الفريق في 14 مباراة بدوري روشن السعودي لم يحقق فيها سوى انتصارين، فيما تعادل مرتين، وخسر 10 مواجهات آخرها أمام الشباب بنتيجة 0ـ2 ضمن منافسات الجولة الـ26 ما وضعه في دائرة الهبوط، إذ يحتل حاليًا المركز الـ17 برصيد 13.

وتولى سوموديكا تدريب الأخدود خلفًا للبرتغالي باولو سيرجيو المقال من منصبه بسبب سوء النتائج.

ويملك الروماني سوموديكا تجارب تدريبية مختلفة في العديد من الدوريات، ومنها الدوري السعودي حينما قاد الشباب على فترتين موسمي 2019 و2022 والرائد 2023.