كورنيش جدة وجهة المعيدين

استقبل الكورنيش في مدينة جدة كثيرًا من العائلات والأفراد من مختلف الجنسيات من بعد صلاة عيد الفطر صباح الجمعة، على الرغم من برودة الجو وظهور الغيوم.

وافترشت العائلات المساحات الخضراء، وتناولت المأكولات، وسط أجواءٍ مبهجة، فرحًا بمناسبة العيد.

وعبَّر لـ «الرياضية» روّادٌ للكورنيش من جنسياتٍ مختلفةٍ عن سعادتهم بقضاء أيام الإجازة في الأماكن المفتوحة.

وقالت الفلبينية إيفيلين، التي حضرت مع جمعٍ من صديقاتها: «الأجواء هنا رائعة.. نجتمع ونتناول الطعام.. واتفقت مع صديقاتي على ذلك، وبالفعل جئنا إلى هنا».

وأشارت الإندونيسية سانكوبان إلى برودة الطقس في أول أيام العيد، واستدركت: «لم تمنعنا من المجيء، المكان هنا ليس مزدحمًا ونستمتع بمنظر المساحات الخضراء المتسعة».

ولفت اليمني عبد الرزاق علاء إلى عمله في متجرٍ قريبٍ من الواجهة البحرية، وأوضح: «بمناسبة العيد، حصلت على إجازة قصيرة، وقررت أن أقضيها في الجلوس هنا».

وأبدت السورية فيحاء الحكيم إعجابها بالواجهة البحرية، وتوفّر مناطق جلوس، وأنشطة مختلفة للأطفال.