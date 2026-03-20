دورتموند يمدد عقد تشان

يعتزم نادي بوروسيا دورتموند الألماني تجديد عقد إيمري تشان، قائد الفريق الأول لكرة القدم، عامًا إضافيًا، ليستمر حتى 2027، في خطوة تضامنية مع اللاعب المصاب.

وبحسب شبكة «سكاي» الجمعة، سيوقع المدافع الألماني «32 عامًا» عقده الجديد قبيل مباراة دورتموند أمام هامبورج بالدوري الألماني، السبت.

وتأتي هذه اللفتة من إدارة دورتموند تزامنًا مع الوقت العصيب، الذي يمر به تشان، حيث يغيب عن الملاعب لعدة أشهر بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي للركبة، الشهر الماضي، أمام بايرن ميونيخ.

وانضم تشان إلى صفوف بوروسيا دورتموند في 2020 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 25 مليون يورو، وخاض 220 مباراة بقميص الفريق، سجل خلالها 23 هدفًا، وصنع 12، ويحمل شارة القيادة منذ 2023.