عيد الشرقية.. بين البحر والشاليهات

توجَّهت عديدٌ من العائلات، بعد صلاة عيد الفطر في مدن المنطقة الشرقية، إلى الشاليهات والاستراحات لقضاء اليوم فيها، واختار آخرون الواجهات البحرية المفتوحة، والحدائق والمتنزهات، والمجمَّعات التجارية، ومجمَّعات المقاهي والمطاعم.

وحسبما رصدت «الرياضية»، اكتملت الحجوزات بعديدٍ من المنتجعات في المنطقة من قبل بدء العيد، وبقِيَت فرصٌ محدودةٌ في أخرى، لكنْ بأسعارٍ أعلى من المعتاد نظرًا لزيادة الطلب على وجهات الترفيه.

وتتفاوت القيمة الإيجارية بين مكانٍ وآخر حسبَ موقعه، ومستوى التجهيزات الداخلية.

وسجَّل مقابل استئجار الشاليهات في الخبر وشاطئ نصف القمر في الظهران ارتفاعًا، إذ تراوح بين 1500 و4000 ريال لليلة، بينما وصلت أسعار بعض الاستراحات في الدمام والقطيف إلى نحو 2000 ريال، وسط توقعاتٍ من العاملين بتراجع الأسعار بعد نهاية العطلة.