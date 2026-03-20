عيد الدرعية.. احتفالات وثقافة وتاريخ

انطلقت فعاليات عيد الفطر، التي تنظمها هيئة تطوير بوابة الدرعية لثلاثة أيام، تحت شعار «عيد الدرعية.. دارك ودفاك»، وقدّمت برنامجًا احتفاليًا، الجمعة، بمشاركة الأهالي والزوار.

ويحتضن حي الطريف التاريخي باقة من الفعاليات الثقافية، تتقدمها العرضة السعودية، التي تُنظم أمام قصر سلوى لمدة ثلاثة أيام احتفاءً بالعيد. وتضمّنت الاحتفالات برنامج «هل القصور»، الذي سلّط الضوء على قصور الأئمة والأمراء، من خلال سرد قصصي وتجارب تفاعلية تحاكي أجواء الحياة الإدارية والاجتماعية والثقافية والإنسانية في الدرعية زمن الدولة السعودية الأولى.

وتشمل الفعاليات جلسات «سمرة» التي يقدمها راوٍ مختص في مجال التاريخ، يروي خلالها محطات من التاريخ الوطني، إلى جانب فعالية «مسيان»، وهي جلسات أكاديمية تناقش مواضيع مرتبطة بالدرعية بمشاركة مختصين وأكاديميين، فضلًا عن عروض الخيل العربي، التي تتيح للزوار التعرّف على أبرز وأشهر سلالاته، التي توارثتها الأجيال عبر التاريخ، ودوره الثقافي والتاريخي بوصفه أحد رموز الأصالة والقوة.

وتتواصل أجواء الاحتفاء بعيد الفطر عبر برنامج «ليالي الدرعية»، الذي يمتد حتى الإثنين، مقدمًا للزوار تجربة تأخذهم إلى عمق الجذور والأصالة بين المعالم التاريخية التي يحتضنها حي المريّح التاريخي.

ومن بين الفعاليات روايات الدرعية للأطفال، التي تقدم أنشطة تفاعلية تشمل قراءة القصص، وورش تعلم كتابة الرواية، في تجربة تعليمية ممتعة.

وفي حي الظويهرة، تنبض الأجواء بفعالية «الحوامة»، حيث تتزيَّن المنطقة بمظاهر العيد، وتُنظَّم أنشطة متنوعة تشمل أركان الحلويات والألعاب الشعبية، وعروض العرضة والأهازيج الشعبية، مع توزيع الهدايا والحلوى على الزوار، إضافة إلى برنامج «الحويّط» المقدّم من موسم الدرعية، الذي يمتد حتى رابع أيام العيد ويجسد التراث النجدي بأساليب تفاعلية تجمع بين التعلم واللعب.

فيما يقدِّم حي سمحان مجموعة من الورش الإبداعية والتجارب التفاعلية، من بينها ورشة «فن فاخر» للرسم على الإكسسوارات، و«النقش على الجلد»، و«تصميم وابتكار» لتخصيص المنتجات اليومية بلمسات فنية، إلى جانب ورش «عود تولة» لابتكار خلطات العود، و«صناعة الصابون» و«صناعة السبحة» التي تجمع بين الحرفية التقليدية واللمسات العصرية.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود هيئة تطوير بوابة الدرعية لتعزيز مكانة الدرعية وجهة ثقافية واجتماعية رائدة، وإثراء تجربة الزوار خلال المناسبات المختلفة.