النصر يُبلغ النجعي بالعودة

أخطر الجهاز الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم سامي النجعي، لاعب الوسط، بالانتظام في التدريبات لدى استئنافها الأحد المقبل، بعد فترة قضاها مع فئة تحت 21 عامًا، حسبما أبانت لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

ويعود النجعي إلى الفريق الأول، الذي تحوّل منه إلى فئة تحت 21 عامًا، للحصول على فرصة لعب لم تسنح له مطلقًا خلال الموسم الجاري تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وكشفت «الرياضية» في وقت سابق عن تحويل اللاعب إلى تلك الفئة، التي يدربها البرازيلي مارسيلو سالازار، للمشاركة برفقتها ضمن منافسات دوري جوّي.

واتفق جيسوس مع سالازار على إرسال النجعي إلى فريقه حتى يلعب معه بصفة أساسية في مباريات «جوّي» ويستعيد حساسية المشاركة.

وظهر اللاعب مع الفريق في مباراتيه الأخيرتين أمام النجمة والتعاون ضمن مباريات البطولة المخصّصة لفئة تحت 21 عامًا.

وتعرض النجعي للإصابة في أغسطس 2024، ومن بعدها لم يشارك مع الفريق الأول على الإطلاق.

وبعد الفوز على الخليج في الدمام، السبت الماضي، ضمن الجولة الـ 26 من دوري روشن السعودي، حصل الفريق العاصمي على راحة لمدة أسبوع، استغلالًا لفترة التوقف الدولي.

ويستهل مبارياته بعد التوقف بمواجهة النجمة في الرياض، 3 أبريل المقبل، لحساب الجولة الـ 27 من «روشن».