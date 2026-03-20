الإصابة تبعد أليسون.. والبرازيلي بين إيدرسون وبينتو

يغيب البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، عن مباراتي منتخب بلاده التجريبيتين ضد فرنسا وكرواتيا، المقررتين الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية، جرّاء تعرضه لإصابة.

ولم يقدم الاتحاد البرازيلي، في بيانٍ الجمعة، أي تفاصيل عن طبيعة الإصابة، مكتفيًا بالكشف عن وقوعها، معلنًا عن استدعاء الحارس هوجو سوزا، من فريق كورينثيانز المحلي، ليحلّ محلّ حارس ليفربول.

ووفق الصحافة البريطانية، شعر الحارس، البالغ من العمر 33 عامًا، بانزعاج عضلي خلال إحدى الحصص التدريبية.

ومن المرجّح أن يعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب منتخب البرازيل، أمام فرنسا على إيدرسون دي مورايس، حارس فنربخشة التركي، أمام فرنسا، أو بينتو ماتيوس، حارس النصر السعودي.

ويواجه «السامبا» المنتخب الفرنسي في 26 مارس الجاري بمدينة بوسطن، والكرواتي في 31 من الشهر ذاته بأورلاندو.

ويستعد البرازيليون لكأس العالم 2026، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 يونيو و19 يوليو المقبلين، حيث يخوضون منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي وإسكتلندا.