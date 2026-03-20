«الصاروخ» يكتب رقما جديدا

سطَّر البريطاني روني أوسوليفان فصلًا جديدًا في تاريخ السنوكر بعد تسجيله أعلى معدل نقاطٍ في تاريخ اللعبة الاحترافية بواقع 153 نقطةً، وهو في الـ 50 من عمره.

وجاء الإنجاز خلال الشوط الأول من مباراته أمام مواطنه ريان داي التي أنهاها بالفوز 5ـ0، الجمعة، ضمن بطولة العالم المفتوحة في الصين.

وأضاف أوسوليفان هذا الرقم إلى سجله الحافل في اللعبة فقد سبق له التتويج بلقب بطولة العالم سبع مراتٍ، إلى جانب امتلاكه الرقم الأعلى في عدد الألقاب الكبرى برصيد 23 لقبًا.

ويواصل اللاعب البريطاني، الملقَّب بـ «الصاروخ»، ترسيخ مكانته بوصفه واحدًا من أبرز أساطير السنوكر عبر التاريخ.