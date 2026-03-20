3 مباريات تحسم بقاء مارتينيز

اقترب الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، من تجديد عقده مع النادي العاصمي موسمًا إضافيًّا بعد أن بات على بُعد ثلاث مباريات فقط من تفعيل بند التمديد المرتبط بنسبة مشاركاته في دوري روشن السعودي، وفق ما كشف عنه لـ «الرياضية» مصدرٌ خاصٌّ.

وينتهي عقد اللاعب 30 يونيو الجاري، لكنَّ بندًا في عقده ينصُّ على تمديده تلقائيًّا موسمًا إضافيًّا حال مشاركته بـ 80 في المئة من مباريات الدوري، إلى جانب موافقته الشخصية على الاستمرار.

وخاض مارتينيز خلال الموسم الجاري 25 مباراةً في دوري روشن ما يضعه قريبًا من بلوغ النسبة المطلوبة في ظل تبقي ثماني جولات على ختام الدوري.

ويمنح هذا البند اللاعب أحقية حسم مستقبله مع النصر، إذ يشترط أيضًا إخطار الإدارة برغبته في التمديد. وسيحصل على 15 مليون دولار للموسم الواحد عند تفعيل العقد الجديد.

ويُعدُّ المدافع الإسباني أحد العناصر الأساسية في تشكيل الفريق الموسم الجاري حيث شارك بانتظام في خط الدفاع.

وانضمَّ مارتينيز إلى النصر الصيف الماضي في صفقة انتقال حرٍّ قادمًا من برشلونة الإسباني بعقد يمتد موسمًا واحدًا.

وقبل انضمامه إلى الأصفر العاصمي، مثَّل اللاعب ناديي ريال سوسيداد، وأتلتيك بلباو، ثم رحل إلى برشلونة الإسباني.