استدعاء إيبانيز مهم لدورينا

جميعنا شاهدنا الفرحة الكبيرة التي قام بها جماهير نادي الأهلي بعد صدور خبر استدعاء مدافع الفريق إيبانيز لقائمة المنتخب البرازيلي في موسمه الثالث مع النادي والدوري في رحلة كانت صعبة ومليئة بالتحديات والصعوبات، ولكن تجاوزها إيبانيز، وأخيرًا سيمثل منتخب بلاده من جديد.

هذا الاستدعاء ليس مفرحًا للأهلي فقط، بل الدوري بالكامل، هذا الاستدعاء هو اعتراف مهم جدًا للدوري السعودي وهو أمر نحتاجه كثيرًا في مشروعنا، أمران رياضيان نواجه فيهما تحديات ويبدو أننا اقتربنا من إنهاء التحدي الأول وسيبقى التحدي الثاني، وربما يكون هو الأصعب وهو الذي يحتاج لوقت.

التحدي الأول على أن يصبح الدوري السعودي طبيعيًا كما هو الحال بالدوريات الخمس الكبرى بالنسبة لمدربي المنتخبات الذين يتابعون لاعبينهم الموجودين بدورينا ويثقون بهم، بطولة اليورو الماضية كانت رائعه جدًا بتأكيد جاهزية لاعبي دورينا، وكأس العالم المقبلة أيضًا ستكون مهمة جدًا، خاصة أن البطولة تأتي كأول كأس عالم منذ بداية مشروع الدوري وظهور المنتخب السعودي ولاعبي الدوري خلال البطولة بشكل رائع سيعني الكثير والكثير لنا.

الأمر الثاني هو دوري الأبطال حلم جميع اللاعبين وحل هذا الأمر يحتاج لمشروع آخر يوازي ذلك مثل كأس العالم للأندية كل سنتين أو نجد طريقة للمشاركة في دوري الأبطال، حل مشكلة المنتخبات كأول المشاكل الرياضية التي نواجهها مع اللاعبين الأجانب، وخاصة الأوروبيين والبرازيل والأرجنتين، سيصنع فارقًا كبيرًا لدورينا بالسنوات الأربع المقبلة.

يستحق إيبانيز هذا الاستدعاء، ويستحق العديد من لاعبي دوري روشن المزيد من الإنصاف من مدربي منتخباتهم.