السابعة تواليًا.. عبد الحميد أساسيًا مع لانس

شارك سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن، أساسيًّا مع فريق لانس الفرنسي الأول لكرة القدم للمباراة السابعة على التوالي، قبل الانضمام إلى معسكر إعداد «الأخضر»، الذي ينطلق الأحد تحضيرًا لكأس العالم 2026.

وبدأ عبد الحميد مباراة لانس وأنجيه، التي انطلقت في الـ 10:45 بتوقيت السعودية، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الفرنسي.

ولعِب الدولي السعودي مباريات فريقه الست الماضية أساسيًّا، ورفعت السابعة عدد مشاركاته بشعار لانس إلى 24.

وانضمَّ عبد الحميد إلى الفريق خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، معارًا من إيه إس روما لمدة موسمٍ واحدٍ.

وبعد مباراة أنجيه، يغادر اللاعب فرنسا متَّجهًا إلى جدة للانخراط في معسكرٍ إعدادي للمنتخب الأول، تتخلله مباراةٌ تجريبيةٌ أمام مصر في جدة، وأخرى أمام صربيا في بلغراد، العاصمة الصربية.

واختار الفرنسي هيرفي رينارد ظهير لانس في قائمةٍ من 25 لاعبًا تخوض المباراتين.