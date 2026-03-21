نابولي يصعد إلى وصافة الدوري الإيطالي

تقدَّم فريق نابولي الأول لكرة القدم مؤقتًا إلى وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي بفضل فوزه الثمين على مضيفه كالياري 1ـ0، مساء الجمعة، لحساب الجولة الـ 30.

وأحرز الإسكتلندي سكوت مكتوميناي، نجم الوسط، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الثانية، مُسهمًا في حصد حامل اللقب فوزه الرابع على التوالي، في موسم المسابقة، والـ 19 إجمالًا مقابل خمسة تعادلات، والخسارة في ست جولاتٍ.

واستغل مكتوميناي خطأ دفاعيًّا داخل منطقة جزاء كالياري بعد ركلةٍ ركنيةٍ، ووضع الكرة في المرمى، مُحرِزًا هدفًا، أكدته تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR».

وشَهِد الشوط الأول توترًا ملحوظًا من جانب الإيطالي أنطونيو كونتي، مدرب نابولي، الذي أبدى غضبه في أكثر من مناسبةٍ بسبب تمريرات خاطئةٍ من مدافعيه.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق محاولاته لتعزيز التقدم، واقترب كثيرًا في الدقيقة 56 بعد تبادلٍ رائعٍ للكرة بين مكتوميناي، والنجم البلجيكي كيفين دي بروين، والجناح الإيطالي ماتيو بوليتانو، لكنَّ الأخير أخفق في التسجيل.

وحاول كالياري تنشيط هجومه عبر التبديلات، لكن دفاع الضيوف حافظ نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، ليخرج بثلاث نقاطٍ غاليةٍ، عزَّزت موقفه في صراع الصدارة.

ورفع المنتصر رصيده إلى 62 نقطةً، متفوقًا بنقطتين على إيه سي ميلان، الذي تراجع إلى المركز الثالث، فيما يتأخر بست نقاطٍ خلف المتصدر إنتر ميلان.

ويلتقي ميلان ضيفه تورينو، السبت، فيما يواجه إنتر ميلان مضيفه فيورنتينا، الأحد.