سعود يصنع.. ولانس يكتسح ويسترد الصدارة

استعاد فريق لانس الأول لكرة القدم صدارة الدوري الفرنسي مؤقتًا بعدما اكتسح ضيفه أنجيه 5ـ1، مساء الجمعة، في انطلاقة الجولة الـ 27.

ولعِب سعود عبد الحميد، نجم المنتخب السعودي، المباراة من بدايتها إلى نهايتها، وصنع أول أهدافها الذي أحرزه المهاجم الفرنسي فلوريون توفان في الدقيقة 13.

وانتهى الشوط الأول، على ملعب بولارت ديليلي، بتقدم صاحب الأرض 3ـ0 بعد إحراز المهاجم الفرنسي أودسون إدوارد، والمالي مامادو سانجاري، لاعب الوسط، هدفين في الدقيقتين 25 و39.

وأضاف إدوارد هدفًا ثانيًا له ورابعًا للمتصدر في الدقيقة 48، واختتم مواطنه ماتيو أودول، الظهير الأيسر، الخماسية بهدفٍ في الدقيقة 72، بينما أحرز المهاجم الفرنسي لانروي ماشين هدف أنجيه الوحيد «62».

ورفع المنتصر رصيده من النقاط إلى 59، واستعاد المركز الأول مؤقتًا، متقدمًا بنقطتين على باريس سان جيرمان، صاحب الـ 57 نقطة، الذي يواجه مضيفه نيس السبت.

وقبل فوزه الجمعة، لم يحصد لانس سوى أربع نقاطٍ من أصل 12 ممكنةٍ خلال الجولات الأربع الأخيرة بالفوز على ميتز 3ـ0، والتعادل مع ستراسبورج 1ـ1، فيما تعرَّض لهزيمتين على أرضه أمام موناكو 2ـ3، ولوريان 1ـ2.

وكسِب الفريق، الذي يدرِّبه الفرنسي بيير ساجا، 19 مباراةً في 27 جولةً، وتعادل مرتين، وخسِر في ستٍّ.

في المقابل، تجمَّد رصيد أنجيه عند 32 نقطةً في المركز الـ 12، بعدما خسِر للجولة الثانية على التوالي.

وللمباراة السابعة تواليًا، يشارك سعود عبد الحميد أساسيًّا مع لانس، الذي استعار خدماته من إيه إس روما الإيطالي، الصيف الماضي. ورفع الدولي السعودي، أمام أنجيه، عدد إسهاماته التهديفية مع فريقه الحالي إلى سبعةٍ، بعدما صنع هدفًا خامسًا فيما سجَّل هدفين.