المرة الأولى.. التعادل يحسم مواجهتي يونايتد وبورنموث

اكتفى فريق مانشستر يونايتد الأول لكرة القدم، ثالث جدول الترتيب، بنقطةٍ أمام مضيفه بورنموث، مساء الجمعة، في باكورة مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانتهى لقاؤهما، على ملعب «فيتاليتي»، بهدفين لكل طرفٍ، وشهِد طرد الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 78 إثر تسبُّبه في ركلة جزاءٍ للمضيف.

وبعد شوطٍ أوَّل سلبي، تقدَّم يونايتد في النتيجة بهدفٍ للنجم البرتغالي برونو فيرنانديز، لاعب الوسط، في الدقيقة 61 من ركلة جزاءٍ.

وأدرك بورنموث التعادل بعد ست دقائق بواسطة الإسكتلندي ريان كريستي، لاعب الوسط.

وتحت ضغطٍ من ماجواير، بعد تنفيذ ركلة ركنية، حوَّل الإنجليزي جيمس هيل، مدافع أصحاب الأرض، الكرة إلى شباك فريقه بالخطأ، محرزًا هدفًا عكسيًّا في الدقيقة 71.

لكن ماجواير جذب قميص البرازيلي إيفانيلسون، مهاجم المنافس، داخل منطقة الجزاء، وتلقَّى بطاقةً حمراء مباشرة، فيما حوَّل المهاجم الفرنسي إيلي جونيور كروبي، الجزائية إلى هدفٍ في الدقيقة 81.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 55 نقطةً، وبقِي في المركز الثالث المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، فيما وصل بورنموث، عاشر الترتيب، إلى النقطة 42، وتعادل للمباراة الخامسة على التوالي.

وللمرة الأولى على صعيد «البريميرليج»، الذي انطلق عام 1992، يحسم التعادل المواجهتين بين الفريقين في موسمٍ واحدٍ.

وفي 15 ديسمبر الماضي، تعادلا 4ـ4، لحساب الجولة الـ 16 بعد مواجهةٍ مثيرةٍ عامرةٍ بالأهداف.

ويقضي بورنموث، الذي صعد إلى المسابقة للمرة الأولى عام 2015، موسمَه التاسع بين فِرَقِها، والرابع تواليًا بعدما عاد إليها صيف عام 2022.