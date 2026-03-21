النصر يجهز عرض التجديد مع النجار

تستعد إدارة النصر إلى تقديم عرض تجديد عقد راغد النجار، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم المصاب قبل نهايته هذا الصيف، بحسب مصدر خاص بـ«الرياضية».

وتأتي هذه الخطوة بعد إجراء النجار «29 عامًا» عملية رباط صليبي ثانية في مستشفى سبيتار في قطر قبل أسبوعين وحاجته إلى علاج وتأهيل يصل إلى 6 أشهر، بعد إصابته الأولى 2016 إبان وجوده في صفوف الأهلي.

وتعرض النجار، الحارس الثالث في النادي العاصمي، بعد البرازيلي بينتو «الأساسي» ونواف العقيدي «البديل»، لقطع في الرباط الصليبي خلال التدريبات، فيما كانت آخر مباراة شارك فيها حارسًا أساسيًا ضد الرياض «دوريًا» في 20 سبتمبر 2025، وانتهت بفوز النصر 5ـ1.

ولعب الحارس، ذو الـ 29 عامًا، منذ الانتقال إلى النصر في صيف 2023، قادمًا من التعاون، 11 مباراة منها 6 «كلين شيت»، قبل أن يقتصر دوره مع الفريق على الجلوس احتياطيًا أو الخروج من قوائم المباريات، فضلًا عن خوض التدريبات.