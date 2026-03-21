الاتحاد.. أوليفيرا وبلانيس يدعمان كونسيساو

يحظى البرتغالي سيرجيو كونسيساو، مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، بثقة مواطنه دومينجوس سواريز دي أوليفيرا، الرئيس التنفيذي، والإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي، بعد توديع القطب الجداوي كأس خادم الحرمين الشريفين، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

فجَّر الخلود مفاجأةً أمام الاتحاد، الأربعاء، في الرس، وتأهَّل إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين إثر تغلُّبه على حامل اللقب بركلات الترجيح 5ـ4، بعد التعادل 2ـ2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وبيّن المصدر ذاته أن أوليفيرا وبلانيس يدعمان دعمًا كبيرًا المدرب البرتغالي مع الإدارة الرياضية في نادي الاتحاد التي تخطط إلى تنظيم معسكر خلال فترة التوقف الدولية الحالية.

ويلعب الاتحاد تجريبيتين في فترة المعسكر خلال فترة التوقف التي تستمر نحو 15 يومًا.

وأشار المصدر إلى أنَّ الهدف من هذه الخطوة إعادة الاتحاد إلى المسار الصحيح فنيًّا قبل دخوله معترك الإقصائيات من دوري أبطال آسيا للنخبة، التي يواجه فيها الوحدة الإماراتي، وتحسين نتائجه في دوري روشن السعودي.

ومنذ التعاقد معه في 8 أكتوبر الماضي، قاد كونسيسا الاتحاد في 31 مباراة، انتصر في 16 منها، وتعادل بست وخسر تسعًا، بنسبة نجاح 51 في المئة.