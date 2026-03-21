ويمبلدون تطبق تقنية الـ VAR

أعلن منظمو بطولة ويمبلدون، إحدى بطولات التنس الأربع الكبرى، السبت، أنه سيتم العام الجاري تتطبيق تقنية المراجعة بالفيديو VAR، التي ستسمح للاعبين بالطعن في القرارات، التي يتخذها الحكم الرئيس.

ولن يتمكن اللاعبون من الطعن في قرارات نظام تحديد الخطوط الإلكتروني، الذي تم تقديمه في ويمبلدون العام الماضي، لكن المراجعة بالفيديو ستكون متاحة للتحقق من سيناريوهات أخرى، مثل ما إذا كانت الكرة قد ارتدت مرتين أو لمست مضرب اللاعب أو جسده.

وقال نادي عموم إنجلترا للتنس والكروكيه في بيان السبت: «سيسمح للاعبين بمراجعة قرارات تحكيمية محددة يتخذها الحكم الرئيس، على سبيل المثال ارتداد الكرة مرتين، والضربات الخاطئة، واللمس، إما عند قرار إنهاء النقطة، أو عندما يوقف اللاعب اللعب على الفور، أو مباشرة بعد انتهاء النقطة في حالة وجود إعاقة لسير اللعب».

وأضاف البيان: «لن يكون هناك حد لعدد المراجعات التي يمكن للاعبين طلبها».

وتابع النادي: «ستكون هذه التقنية متاحة في الملعب الرئيس والملعب رقم واحد طوال فترة البطولة، وفي الملاعب الأخرى حتى انتهاء جميع مباريات الفردي في تلك الملاعب، كما سيتم إدخال مؤشرات مرئية لنظام تحديد الخطوط الإلكتروني، وستعرض لوحات النتائج في جميع الملاعب قرارات خروج الكرة عن الخطوط أو الخطأ في ضربات الإرسال».