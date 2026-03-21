ألكاراز ينهي مغامرة موهبة البرازيل

تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالميًا إلى الدور الثالث من دورة ميامي الأمريكية في كرة المضرب «1000 نقطة»، بعد فوزه على الموهبة البرازيلية الصاعدة جواو فونسيكا 6ـ4 و6ـ4، السبت،

واستفاد الإسباني البالغ 22 عامًا من كسر إرسال مبكر في كل مجموعة، وأنقذ ثلاث نقاط كسر واجهها، مقدّمًا أداءً واثقًا على ملعب «هارد روك ستاديوم»، حيث حظي فونسيكا البالغ 19 عامًا بتشجيع صاخب من جماهيره.

وتدارك ألكاراز خسارته في نصف نهائي إنديان ويلز أمام الروسي دانييل مدفيديف الأسبوع الماضي، رافعًا رصيده الموسم الجاري إلى 17 انتصارًا مقابل هزيمة واحدة.

ويتضمن هذا الرصيد لقب بطولة أستراليا المفتوحة الذي جعله أصغر لاعب يكمل الجراند سلام في مسيرته، إضافة إلى لقب الدوحة.