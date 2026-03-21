فحص يحدد مصير لاجامي والحربي

يخضع علي لاجامي ومتعب الحربي ثنائي فريق الهلال الأول لكرة القدم، إلى فحوص طبية، الأحد، لتقييم إصابتهما وتحديد إمكانية انتظامهما في معسكر المنتخب السعودي «B»، وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وينطلق معسكر «الأخضر B» في جدة، الأحد، بالتزامن مع بدء المرحلة الثالثة من تحضيرات المنتخب الأول للمشاركة في كأس العالم 2026.

وكان لاجامي تعرض لإصابة حالت دون إكمال مواجهة فريقه الهلال أمام الأهلي في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، إذ غادر الملعب في الدقيقة 62.

أما زميله متعب الحربي في الفريق الأزرق، فأصيب في الدقيقة 88 من المواجهة ذاتها، التي خطف من خلالها فريقه بطاقة التأهل إلى النهائي بعد الفوز على الأهلي 4ـ2 بركلات عقب تعادلهما 1ـ1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويمتد معسكر «الأخضر B» في جدة حتى 31 مارس الجاري تحت إشراف الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب الأول، وبقيادة الإيطالي لويجي دي بياجو، مدرب المنتخب الأولمبي.

ويشارك في المعسكر 25 لاعبًا، وهم: عبد الرحمن الصانبي، ومحمد العبسي، وراكان النجار، ومتعب الحربي، وأحمد شراحيلي، وخليفة الدوسري، وعلي لاجامي، ومحمد سليمان، ومحمد محزري، ونواف بوشل، ومحمد أبو الشامات، وإسلام هوساوي، وماجد كنبة، وعيد المولد، ونايف مسعود، وعلي الأسمري، ومحمد المجحد، وصبري دهل، ومروان الصحفي، وهمام الهمامي، وراكان الغامدي، وعلاء حجي، وعبد العزيز العليوة، وثامر الخيبري، وفهد الزبيدي.