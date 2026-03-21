الأربعاء.. قرعة إقصائيات «نخبة آسيا»

تسحب قرعة الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا للنخبة عند الـ 03:00 من عصر الأربعاء في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور العاصمة الماليزية، وفق ما أعلنه الاتحاد القاري عبر موقعه الرسمي، السبت.

وتحدد مراسم سحب القرعة المواجهات ابتداءً من الدور ربع النهائي وصولًا إلى النهائي، حيث تجرى جميع المباريات السبع بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة خلال الفترة من 16 إلى 25 أبريل في جدة.

وينتظر أن يشهد ربع النهائي مواجهات مثيرة بين أندية المنطقتين في الدور ربع النهائي، إذ لن يكون هناك تقسيم إقليمي بين الغرب والشرق.

وتأهلت أربعة فرق من الشرق إلى دور الثمانية، وهي: فيسيل كوبي الياباني، ومواطنه ماتشيدا زيلفيا، والماليزي جوهور دار التعظيم، والتايلاندي بوريرام يونايتد. فيما سيتم تحديد رباعي الغرب الشهر المقبل.

وتتنافس ثمانية فرق من غرب القارة على بلوغ ربع النهائي بينها ثلاثة سعودية، إذ يلتقي الأهلي مع الدحيل القطري، ويواجه الهلال نظيره السد القطري، ويلعب الاتحاد أمام الوحدة الإماراتي، فيما يصطدم شباب الأهلي الإماراتي بتراكتور الإيراني.

وسيتم توزيع كل فريق على أحد المراكز الثمانية «1A-4A و1B-4B» ضمن مسار النهائيات، بما يضمن أربع مواجهات بين أندية المنطقتين، علمًا أنه سيتم تقسيم هذه الأندية إلى مستويين بحسب المنطقة، على أن يتم تحديد النادي الأعلى تصنيفًا في كل مستوى استنادًا إلى نتائجه في مرحلة الدوري.

ونظرًا لعدم تأكيد الأندية المتأهلة من الغرب بعد، سيتم تخصيص أماكن مؤقتة لها، على أن يتم تصنيفها وفقًا لنتائج النادي الأعلى تصنيفًا ضمن كل مواجهة، وفي الشرق، سيكون نادي إف سي ماتشيدا زيلفيا في صدارة التصنيف.

وتبدأ عملية السحب بإجراء لتحديد النادي الأعلى تصنيفًا على مستوى القارة، عبر وعاء خاص بالمنطقتين يحتوي على كرتين تحملان اسم «الغرب» و«الشرق». وسيحدد السحب الأول المنطقة التي ستشغل الأندية التابعة لها المراكز 1A و2A و3B و4B، في حين سيتم توزيع أندية المنطقة الأخرى على المراكز 3A و1B و2B و4A، وفقًا لإجراءات القرعة.

ومن المقرر أن تُجرى المباراة الأولى في الدور ربع النهائي، 16 أبريل، تليها المباراتان الثانية والثالثة 17 أبريل، على أن تُلعب المباراة الرابعة في الـ 18 من الشهر ذاته، أما مباراتا الدور قبل النهائي فتجريان في 20 و21 منه تواليًا، على أن يستضيف ملعب الإنماء في مدينة الملك عبد الله الرياضية المباراة النهائية في الـ 25 من الشهر المقبل.

ويشارك حسين عبد الغني الدولي السعودي السابق في مراسم سحب القرعة.