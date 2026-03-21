اعتقال السجين الهارب بخطاب مزور

اعتقلت قوات الشرطة الفرنسية السجين المثير للجدل الياس خربوش، بعد 13 يومًا من فراره من سجن «فيلبينت» في «سين سان دوني»، بمساعدة ثلاثة ضباط شرطة مزيفين.

وقبض على خربوش «21 عامًا» الملاحق في عدة جرائم سطو وسرقة من بينها السطو على منزل الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم السابق، ومانشستر سيتي حاليًا في عام 2023، الجمعة، في مدينة «كانيه أون روسيون» بمقاطعة «بيرينيه أوريونتال» جنوب شرقي فرنسا، وفق ما نقلت قناة «فرانس انفو» السبت.

وأفاد الوزير الفرنسي لوران نونيز عبر حسابه على في موقع «إكس»: «ألقي القبض على السجين الهارب من سجن فيلبينت من قبل ضباط من فرق البحث والتدخل دون وقوع أي حادث».

وأثارت طريقة هروب خربوش الملقب بـ«جانيتو»، من السجن في السابع من مارس الجاري بمساعدة ثلاثة رجال تنكروا بزي ضباط شرطة، ردود فعل قوية في وسائل الإعلام الفرنسية.

ونجح ثلاثة شركاء للملاحق جنائيًا في اقتحام الحرم السجني متنكرين بزي الشرطة الرسمي، ومزودين بأوامر احتجاز ونقل مزورة منسوبة لقاضي التحقيق، تزعم الحاجة لاستجواب خربوش لدى مصالح الشرطة القضائية.

وبحسب الإعلام الفرنسي، فإن الخدعة التي اعتمدت كليًا على التضليل المستند إلى الوثائق الورقية، انطلت بشكل كامل على إدارة السجن التي سلمت خربوش للأمن الوهمي، ليغادر الجميع عبر البوابة الرئيسة تحت أنظار الحراس، دون إثارة أدنى شكوك لمدة 48 ساعة كاملة، وهي الفجوة الزمنية التي منحت الفارين فرصة ذهبية للتواري عن الأنظار وتأمين مخبأ أعد مسبقًا بعناية.