بالسيناريو الأسترالي.. سيدات اليابان يخطفن كأس آسيا

توج المنتخب الياباني الأول لكرة القدم للسيدات، بلقبه الثالث في بطولة كأس آسيا بهدف دون رد على نظيره الأسترالي، السبت، أمام جمهور قياسي بلغ 74,357 متفرجًا في سيدني.

على ملعب «ستاديوم أستراليا» أطلقت مايكا هامانو نجمة توتنام الإنجليزي تسديدة بعيدة في الدقيقة 17 اخترقت الشباك، لتخطف اليابان اللقب الثالث بعد 2014 و2018، وكلاهما كان على حساب أستراليا وبالنتيجة ذاتها 1ـ0.

وجاء النهائي ليختتم نسخة تاريخية من البطولة تخطى حضورها الإجمالي 350 ألف متفرج، وهو رقم يفوق بنحو ستة أضعاف القياسي السابق المسجل في 2010 بالصين، كما شهد النهائي أكبر حضور في مباراة واحدة بتاريخ البطولة، ما يعكس الشعبية المتصاعدة لكرة القدم النسائية.

وكانت البطولة مفتاح العبور لكأس العالم المقررة في البرازيل العام المقبل، ونجحت منتخبات أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية والصين وكوريا الشمالية والفلبين في التأهل المباشر.

وظهر المنتخب الياباني، المُطعَّم بلاعبات محترفات في إنجلترا، في أفضل صورة طوال مشواره إلى النهائي، حيث جمع بين السلاسة الهجومية والانضباط الدفاعي، ليكتسح كل منافسيه.

وبالرغم من أن أستراليا شكلت اختبارًا أكثر صعوبة، فإن اليابان بقيت متوهجة بتسجيل 29 هدفًا واستقبال هدف واحد فقط في ست مباريات.