دورتموند يجدد عقد تشان

جدد نادي بوروسيا دورتموند الألماني، السبت، عقد إيمري تشان، قائد الفريق، لمدة عام واحد حتى2027.

ويغيب اللاعب الألماني الدولي «32 عامًا» لعدة أشهر بسبب تمزق في الرباط الصليبي للركبة تعرض له الشهر الماضي أمام بايرن ميونيخ في الدوري المحلي، وأعلن مسؤولو النادي في أعقاب الإصابة أنهم سيجددون عقده لما بعد الصيف تقديرََا وتضامنََا معه.

وانضم لاعب الوسط إلى دورتموند في يناير 2020 قادمًا من يوفنتوس الإيطالي مقابل 25 مليون يورو، ولعب 220 مباراة وسجل 23 هدفًا وصنع 12. وفاز بكأس ألمانيا في 2021 وارتدى شارة القائد منذ 2023.

وقال تشان عقب التوقيع في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي السبت:« بعد أكثر من ستة أعوام في دورتموند، يمكنني القول بثقة إنني رجل بوروسيا من جميع النواحي. أنا فخور للغاية بكوني قادرََا على اللعب لهذا النادي».

وتعهد تشان بالعودة لكامل لياقته في أسرع وقت ممكن، ليعود لمساعدة زملائه في الملعب وعلى تحقيق النجاح للنادي.

من جانبه، أوضح لارسن ريكن، المدير العام للرياضة بالنادي :«إيمري هو قائدنا وقدوة حقيقية.. يقود الفريق ويضع مصلحة الفريق دائمًا في المقام الأول».

أمام سيباستيان كييل، المدير الرياضي فقال: «إيمري يعد عنصرًا أساسيًا بالنسبة لنا داخل الملعب وخارجه. نحن ندرك أهميته في غرفة الملابس والخبرة التي يضيفها إلى فريقنا.. سنكون موجودين لدعمه في طريقه للتعافي، ولدينا ثقة كاملة بأنه سيعود لمستواه».