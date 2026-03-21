نافاس.. موسم جديد مع بوماس أونام

توصل كيلور نافاس، حارس مرمى فريق بوماس أونام المكسيكي الأول لكرة القدم، إلى اتفاق على تمديد تعاقده لمدة عام واحد مع خيار التمديد لآخر إضافي.

وسيتم الكوستاريكي الدولي والحارس السابق لريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي الأربعين من عمره العام الجاري، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع ناديه، يونيو المقبل.

وقال نافاس في مؤتمر صحافي: «كانت هناك ثلاثة نقاشات سريعة جدًا، حيث كان هناك نادٍ ولاعب يرغبان بشدة في الاستمرار، لذلك كان الأمر يتعلق أكثر بإعطاء الأولوية للعقود ثم التوقيع، ما يمنحنا راحة البال».

ويحاول بوماس، أحد أشهر أربعة أندية في المكسيك، الفوز بأول ألقابه في الدوري المكسيكي منذ عام 2011. وفي النسخة الحالية، يحتل المركز الخامس بعد مرور 11 جولة من 17 في الموسم العادي.

وأوضح نافاس: «المشاريع الكبرى لا تحدث بين ليلة وضحاها. كنت مشاركًا في بعضها، وأعلم ما يتطلبه الأمر. تحلم دائمًا بأن تصبح بطلًا، وتتمنى أن تهدي هذا للجماهير، التي تستحق ذلك».

وبدأ نافاس مسيرته الاحترافية مع سابريسا في كوستاريكا 2005، قبل أن يبدأ مشواره الأوروبي بعد أربعة أعوام مع ألباسيتي الإسباني، ثم إلى ليفانتي، ووقع مع ريال مدريد في 2014، وخلال فترته مع الفريق العاصمي توج بلقبي الدوري والسوبر، إضافة إلى ثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وشارك عدة مرات في كأس العالم مع كوستاريكا.

ولعب نافاس أربعة مواسم في فترة أولى ناجحة مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وساعده في الفوز بلقبين للدوري. وخاض موسمًا مع نوتجهام فوريست الإنجليزي على سبيل الإعارة في 2023.