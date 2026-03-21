رئيس الحكام: العدالة منقوصة مع الـ VAR

حذر كنوت كيرشر، رئيس لجنة الحكام الألمانية، من ارتفاع سقف التوقعات بشأن تقنية حكم الفيديو المساعد VAR، بعد تعرضها لانتقادات متزايدة.

وقال كيرشر في تصريحات لصحيفة «سود دويتشه تسايتونج»، السبت، إن التقنية يجب أن تعود لغرضها الأصلي بالتدخل فقط عندما يرتكب الحكم خطأ فادحًا.

وأوضح: «وقتما أسمع الناس يقولون إن التقنية يجب أن تجعل كرة القدم أكثر عدلًا، فذلك يجعلني قلقًا أكثر. ببساطة، لا يمكن لها أن تفعل ذلك».

وأضاف: «مازال الناس هم من يتخذون القرار، بناء على وجهات نظرهم وتفسيراتهم الخاصة». ولفت إلى أن المشاعر تجاه الـ VAR والحكام وصلت حاليًا إلى نقطة حرجة.

وشهدت مباراة الأسبوع الماضي بين باير ليفركوزن وبايرن ميونيخ «1ـ1» تدقيقًا خاصًا بعد عدد من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها الحكم كريستيان دينجيرت.

وأوضح: «كانت هذه المباراة مثالًا جيدًا على أن كرة القدم لا تزال مضطرة لتحمل بعض الأمور على الرغم من وجود التقنية».



وأكد: «لن تكون التقنية قادرة على ضمان الموضوعية المطلقة، ولم نزعم يومًا أنها ستفعل ذلك. علينا أن نتقبل مجددًا أن هناك قرارات بنسبة 80ـ20 أو حتى 70ـ30 يتخذها الحكم داخل الملعب، ولا مكان للـ VAR فيها».