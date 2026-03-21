إيكيتيكي يغادر بعد 8 دقائق

صمد الفرنسي هوجو إيكيتيكي، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم لأقل من ثماني دقائق قبل أن يخرج من الملعب وهو يعرج خلال مباراة برايتون الجارية في الدوري الإنجليزي الممتاز، السبت.

وتعرض اللاعب الدولي لإصابة بعد تدخل من جيمس ميلنر، لاعب وسط برايتون، في الدقيقة الثالثة. وبعد أن تلقى العلاج حاول الاستمرار ولكنه لم يستطع استكمال المباراة وتم إشراك كورتيس جونز بدلًا منه. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

يذكر أن إيكيتيكي تم اختياره في قائمة المنتخب الفرنسي الأخيرة استعدادًا لخوض مباراتين تجريبيتين أمام البرازيل وكولومبيا في أمريكا.

ويفتقد ليفربول بالفعل لجهود محمد صلاح والحارس أليسون بيكر.