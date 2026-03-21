مونتيزيمولو: فيراري تسقط في اختبار مرسيدس

أكد لوكا دي مونتيزيمولو، الرئيس السابق لشركة فيراري، أن سيارة الفريق المشاركة بموسم فورمولا 1 2026، ليست قادرة على الفوز بالبطولة بسبب الفارق الهائل مع نظيرتها في مرسيدس.

يأتي ذلك بعد أن اعترف السائق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، في سباق الجائزة الكبرى الصيني، الأحد الماضي، بأنه من غير المرجح أن تلحق فيراري بمرسيدس على المدى القصير، نظرًا للفجوة الكبيرة التي تتمتع بها سيارة منافسهم «W17» التي فازت مع سائقيها البريطاني جورج راسل والإيطالي كيمي أنتونيلي بسباقي أستراليا والصين تواليًا.

ويعتقد دي مونتيزيمولو، الذي استقال من منصبه في 2014، أنه من غير المرجح أن تهدد فيراري مرسيدس على اللقب في 2026. وقال في تصريحات لصحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية نشرت على موقع «بلانيت إف 1» السبت: «يؤسفني أن أقول، على الأقل بناءً على ما رأيناه حتى الآن هذا الموسم، إن فيراري لديها سيارة جيدة، ولكنها ليست قادرة على الفوز ببطولة العالم».

وبرزت فيراري بسياراتها «SF-26» أقرب منافس لمرسيدس في الجولتين الماضيتين، حيث حقق هاميلتون وزميله في الفريق شارل لوكلير مركزًا على منصة التتويج لكل منهما حتى الآن هذا الموسم.

وعلى الرغم من تصدر مرسيدس السباقين اللذين نُظما حتى الآن، إلا أن فيراري كافحت لمجاراة سرعة منافستها، حيث أنهى لوكلير السباق متأخرًا بفارق 15 ثانية عن راسل في ملبورن.

فيما كان هاميلتون وراء أنتونيللي عند خط النهاية في شانغهاي بـ 25 ثانية.

وكان هاميلتون أقر قبل سباق الجائزة الكبرى الصيني، بأن مرسيدس تتمتع بميزة هائلة تتفوق بنحو 0.5 ثانية لكل لفة على فيراري في ظروف السباق.