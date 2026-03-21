ثنائية ويلبيك تسقط ليفربول في برايتون

أحرز المهاجم الإنجليزي داني ويلبيك هدفًا في ​كل شوط ليقود فريق برايتون آند هوف ألبيون الأول لكرة القدم إلى الفوز 2ـ1 على ضيفه ليفربول على ملعب «أميكس» في الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، السبت، في ‌لطمةٍ لآمال الفريق الأحمر في ​التأهل ‌لدوري أبطال ⁠أوروبا ​الموسم المقبل.

ولا ⁠يزال ليفربول في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، بينما قفز برايتون أربعة مراكز ليصبح ثامنًا برصيد ⁠43 نقطة ليعزز آماله في خوض‌ البطولات القارية.

وتأخرت ‌المباراة لمدة 15 دقيقة ‌بسبب تكدس مروري عطل بعض مشجعي ليفربول.

وكان صاحب الأرض هو من بدأ المباراة بشكل ‌أفضل، وسجل ويلبيك هدف التقدم بضربة رأس، وهو ⁠واحد ⁠من أربعة أهداف سجلها في آخر خمس مباريات.

وتعادل المجري ميلوش كيركيز، الظهير الأيسر، للضيوف بعد خطأ من الإنجليزي لويس دانك قائد برايتون.

لكن ويلبيك حسم الفوز بهدف من مسافة قريبة في الدقيقة 56، احتسبه الحكم بعد ​مراجعة ​تقنية حكم الفيديو المساعد أكدت عدم وجود تسلل.