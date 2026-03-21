كريمونيزي يفوز بعد 15 تعثرا

عاد فريق كريمونيزي الأول لكرة القدم من ملعب بارما بفوزه الأول بعد 15 مباراة دون انتصار، متغلبًا بنتيجة 2ـ0 على صاحب الأرض، مساء السبت، لحساب الجولة الـ 30 من الدوري الإيطالي.

ودخل كريمونيزي اللقاء من دون فوز منذ تغلبه على ليتشي 2ـ0 في 7 ديسمبر الماضي، لكن وبفضل هدفين من المغربي يوسف مالح والبلجيكي ياري فانديبوت في الدقيقتين 54 و68، عاد إلى طريق الانتصارات.

وبانتصاره السادس خلال الموسم، رفع كريمونيزي رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن عشر، بالتساوي مع ليتشي السابع عشر، الذي يلعب الأحد في ضيافة روما، فيما تجمد رصيد بارما عند 34 محتلًا المركز الثاني عشر مؤقتًا.