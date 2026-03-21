عيد «إثراء».. فعاليات ثقافية وترفيهية

يفتح مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي «إثراء» أبوابه، السبت، أمام الزوار، تزامنًا مع احتفالات عيد الفطر، مقدمًا برنامجًا متنوعًا من الفعاليات الثقافية والترفيهية.

ويستقبل المركز زواره خلال أيام العيد عبر سلسلة من العروض التفاعلية والأنشطة الميدانية، إلى جانب برامج مخصصة للأطفال، وتجارب فنية وسينمائية وموسيقية، تتوزع على مرافقه وساحاته الخارجية.

وتتضمن الفعاليات عروضًا حية وتجارب تفاعلية تهدف إلى تعزيز تجربة الزائر، وسط أجواء احتفالية تستهدف جميع أفراد العائلة.

وينتظر أن يشهد «إثراء» إقبالًا كبيرًا خلال فترة العيد، في ظل تنوع فعالياته، ومكانته كأحد أبرز الوجهات الثقافية والترفيهية في المنطقة الشرقية.