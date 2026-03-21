الرباعية الخامسة.. بايرن يبتعد بالصدارة

أحرز فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم انتصارًا جديدًا برباعيةٍ في الدوري الألماني، مُسقطًا ضيفه يونيون برلين 4ـ0، مساء السبت، لحساب الجولة الـ 27 من البطولة.

وجاءت الرباعية عن طريق الجناح الفرنسي ميشيل أوليسيه، والجناح الألماني سيرج جنابري «هدفين»، والمهاجم الإنجليزي هاري كين.

وفاز العملاق البافاري برباعيةٍ للمرة الخامسة في الدوري، ومدَّد سلسلة اللاهزيمة للمباراة الـ 12 على التوالي ضمن جميع بطولات الموسم.

ورفع الفوز رصيد الفريق إلى 70 نقطةً، موسِّعًا الفارق مع بوروسيا دورتموند الوصيف إلى 12 نقطةً، قبل خوض الأخير مباراته ضمن الجولة.

وفي مبارياتٍ أخرى لحساب الجولة ذاتها، تعادل باير ليفركوزن مع مضيفه هايدنهايم 3ـ3، وكولن مع ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بالنتيجة عينها، فيما فاز فيردر بريمن على مضيفه فولفسبورج 1ـ0.