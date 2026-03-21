4 أهداف تفصل بايرن عن قياسي 72

يحتاج فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم إلى هز الشباك 4 مرّات إضافية فقط من أجل معادلة الرقم القياسي لعدد أهدافه في نسخة واحدة من الدوري الألماني.

ورفع الفريق عدد أهدافه في النسخة الجارية إلى 97 بعد فوزه، مساء السبت، على ضيفه يونيون برلين برباعية نظيفة، ضمن الجولة الـ 27.

واقترب بايرن من رقمه التاريخي الذي حققه في موسم 1971ـ1972 عندما سجّل 101 هدف خلال منافسات البطولة.

وتُوِّج في ذلك الموسم باللقب، متفوقًا على شالكة الذي حلَّ ثانيًا خلفه بفارق 3 نقاط.

ووقتها أحرز مهاجمه الراحل جيرد مولر 59 هدفًا في 34 مشاركة فقط، بما يعادل نحو 60 في المئة من الغلة التهديفية للفريق.