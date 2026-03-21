أرتيتا: الكبار يصنعون الفارق.. ويجلبون الألقاب

حضّ الإسباني ميكل أرتيتا، مدرب فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم، لاعبيه بـ«جلب الكأس إلى المنزل» قبل نهائي كأس الرابطة بمواجهة مانشستر سيتي، الأحد، في محاولة لوضع حد لوصف «فريق الوصافة» الذي يلاحق النادي اللندني في الأعوام الأخيرة.

ويبدو أرسنال في طريقه لتحقيق رباعية تاريخية، إذ يتصدر الدوري الممتاز بفارق تسع نقاط عن سيتي، كما بلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ويحارب وما زال ينافس في كأس إنجلترا.

لكن، وبعد ستة أعوام بلا ألقاب وثلاثة مواسم متتالية أنهاها في مركز الوصيف، أقرّ أرتيتا أنَّ فريقه مطالب بإثبات قدرته على الحسم.

وقال في المؤتمر الصحافي، السبت: «عندما تحلّ اللحظات الحاسمة، وعندما يحين وقت مهاجمة لقب ما وانتزاعه وجلبه إلى المنزل، هنا يحتاج الفريق للاعبيه الكبار كي يتقدموا ويصنعوا الفارق».

وعدَّ الإسباني أنَّ نهائي ويمبلي سيكون واحدًا من «اللحظات التي تحدد موسم أرسنال»، مؤكدًا ثقته في قدرة فريقه على الفوز.

وأضاف: «في نهاية المطاف، الأمر يتعلق بما إذا كنت ستفوز باللقب أم لا.. هذا هو الأهم عندما تصل إلى النهائي. لكن كي تبلغ هذه المرحلة عليك فعل الكثير من الأمور. الفريق فعل الكثير حتى الآن، لكننا نحتاج إلى إثبات ذلك، وهذا واضح، ويجب أن يحصل ذلك على أرض الملعب».

ويأمل أرتيتا في أن يكون القائد النرويجي مارتن أوديجارد والمدافع الهولندي يوريين تيمبر جاهزين لنهائي ويمبلي بعد غيابهما عن الفوز على باير ليفركوزن الألماني 2ـ0 منتصف الأسبوع بسبب الإصابة.

كما رفض الكشف عن هوية الحارس الذي سيبدأ المباراة، علمًا بأن مواطنه كيبا أريسابالاجا هو الحارس الأساسي في مسابقات الكأس المحلية، لكنه يلعب دور البديل لمواطنه الآخر ديفيد رايا في الدوري ودوري الأبطال.