إلتشي يسجل الانتصار الأول في 2026

حقق فريق إلتشي الأول لكرة القدم فوزه الأول في 2026، وجاء على حساب ضيفه ريال مايوركا 2ـ1، السبت، ضمن الجولة الـ 29 من الدوري الإسباني في مواجهةٍ من أجل البقاء.

وخاض إلتشي 11 مباراةً منذ بداية العام الجديد دون أن يحقق أي فوزٍ، ما أدخله صراع الهبوط إلى الدرجة الثانية، لكنَّه استطاع في هذه المباراة تسجيل الانتصار السادس في الموسم الجاري، والأول منذ 21 ديسمبر حين تغلَّب على رايو فاليكانو برباعيةٍ نظيفةٍ.

وتقدَّم مايوركا عبر بابلو توري في الدقيقة 58»، لكنَّ أصحاب الأرض ردوا بهدفين عن طريق رافا مير «62»، وخوسيه أنتونيو مورينتي «71».

وكاد مايوركا أن يُحبط إلتشي في الوقت القاتل، لكنَّ البوسني وداد موريكي أهدر ركلة جزاءٍ في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وبهذه النتيجة، رفع إلتشي رصيده إلى 29 نقطةً في المركز الـ 16 مؤقتًا، فيما تراجع مايوركا إلى المركز الـ 18 بـ 28 نقطةً بعد تلقيه الهزيمة الـ 15.