تجريبية بين الاتفاق والفتح

يخوض فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مباراةً تجريبيةً مع الفتح خلال فترة التوقف الجارية، حسبما أفادت به مصادرُ خاصَّةٌ بـ «الرياضية».

ويعود الاتفاق إلى التدريبات، مساء الإثنين، بعد إجازةٍ، منحها المدرب سعد الشهري للاعبيه، كان يُفترَض أن تنتهي السبت، لكنْ الجهاز الفني مدَّدها يومًا بسبب حلول عيد الفطر.

وموعد التجريبية ليس محدَّدًا حتى الآن، لكنَّ الناديين اتَّفقا مبدئيًّا على إجرائها.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب «روشن» برصيد 39 نقطةً.

وقبل التوقف، خسِر الفريق 0ـ1 من الفيحاء لحساب الجولة الـ 26. وعندما تُستأنف المسابقة، يواجه القادسية، 5 إبريل المقبل، ضمن الجولة الـ 27.

وبعد نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الأربعاء، توقفت المسابقات المحلية مع قرب حلول «أيام فيفا»، المخصَّصة لمباريات المنتخبات على مستوى العالم.