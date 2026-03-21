الجيش الملكي يقصي بطل إفريقيا

أطاح فريق الجيش الملكي المغربي الأول لكرة القدم بمنافسه بيراميدز المصري خارج مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي يحمل لقبها، بفوزه عليه في عقر داره 2ـ1، مساء السبت، لحساب جولة الإياب من الدور ربع النهائي.

وسجل رضا سليم هدف تقدم الجيش الملكي في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف زميله محمد حريمات الهدف الثاني في الدقيقة 54، بينما جاء هدف بيراميدز الوحيد عن طريق المهاجم الكونغولي فيستون مايلي في الدقيقة 62.

ورغم تعادله على أرض الجيش الملكي 1ـ1 ذهابًا، عجز بيراميدز عن حجز بطاقة الصعود على ملعب الدفاع الجوي في القاهرة، وودَّع المنافسات مهزومًا بنتيجةٍ إجماليةٍ 2ـ3.

وسيتقابل الجيش الملكي مع المتأهل من مباراة الهلال السوداني ونهضة بركان المغربي، بعدما تعادلا ذهابًا بنتيجة 1ـ1 على ملعب الأخير.