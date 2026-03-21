قانون الرياضة ـ الانضباط والتحكيم الرياضي 11ـ20

يمارس الاتحاد صلاحيات الانضباط الرياضي على أعضائه وتابعيهم والمرخص لهم من قبله والمسجلين فيه. وللاتحاد إجراء التحقيقات وإيقاع الجزاءات الانضباطية على مخالفي اللوائح والقواعد التي يقرها.

الجزاءات الانضباطية التي يجوز للاتحاد إيقاعها هي الغرامة، الاستبعاد أو الإيقاف الدائم أو المؤقت من المشاركة في المنافسات الرياضية التي ينظمها الاتحاد والحرمان الدائم أو المؤقت من دخول المنشآت الرياضية أثناء ممارسة الأنشطة التي ينظمها الاتحاد، إضافة إلى إلغاء النتائج المحققة أو سحب الجوائز أو الألقاب الممنوحة وإلغاء الترخيص أو التسجيل أو تعليقه وأي جزاء انضباطي يجوز للاتحاد إيقاعه وفق الأنظمة الأساسية للاتحادات الدولية ذات الصلة.

كما تكون ممارسة الاتحاد لصلاحيات الانضباط بناء على لوائح يصدرها تتضمن على الأقل تحديد المخالفات والجزاءات الانضباطية المترتبة عليها والأحكام المتصلة بالتحقيق والتمكين من بيان الدفوع والاستعانة بالمختصين وغير ذلك من الضمانات اللازمة لتحقيق العدالة في إجراءات التحقيق وإيقاع الجزاءات الانضباطية. وأكد نظام الرياضة ألا يخل إيقاع الجزاءات بأي مسؤولية مدنية أو جنائية قد تترتب نتيجة للمخالفة التي أوقع بسببها الجزاء الانضباطي.

تتألف لجنة الانضباط والأخلاق من الرئيس ونائبه وثلاثة أعضاء ويجب أن يكون رئيس اللجنة ونائبه حاصلين كحد أدنى على درجة البكالوريوس في القانون أو ما يعادله مع المعرفة والقدرة والخبرة اللازمة في مجال كرة القدم.

فيما يتعلق بالتحكيم الرياضي، للكيانات الرياضية وأعضائها والمرخص لهم من قبلها والمسجلين فيها وأعضاء مجالس إدارتها والأمين العام أو الرئيس التنفيذي وغيرهم، اللجوء إلى التحكيم الرياضي للفصل في المنازعات التي يكونون أطرافًا فيها. ويُعد شرط اللجوء إلى التحكيم الذي يرد في النظام الأساسي للكيان الرياضي أو لوائحه في حكم اتفاق التحكيم المكتوب.

وفقًا للنظام الأساسي لاتحاد كرة القدم، مركز التحكيم الرياضي السعودي هو الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر أو الفصل أو الوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية أو ذات الصلة بالرياضة بعد استنفاد وسائل الاستئناف الداخلية بالاتحاد.

على الأندية واجب ترشيح أعضاء اللجان القضائية لضمان حياديتها وتمكنها من الخبرة الرياضية كما هو الأمر لباقي اللجان مثل الحكام والمسابقات.